Domy na sprzedaż w San Pedro Pochutla, Meksyk

wille
4
5 obiektów total found
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 674 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Powierzchnia 2 612 m²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Dom 2 pokoi w Puerto Angel, Meksyk
Dom 2 pokoi
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 364 m²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04M
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 445 m²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 521 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Parametry nieruchomości w San Pedro Pochutla, Meksyk

