  1. Realting.com
  2. Meksyk
  3. San Pedro Pochutla
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Pedro Pochutla, Meksyk

mieszkania
5
domy
5
10 obiektów total found
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 674 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Porfiria Floorplan at Villas Biznaga …
$571,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Puerto Angel, Meksyk
Condo
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 281 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$368,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Powierzchnia 2 612 m²
Discover the art of SLOW LIVING on the Oaxacan Riviera! Villas Biznaga is a thoughtfully pla…
$510,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 2 pokoi w Puerto Angel, Meksyk
Dom 2 pokoi
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 364 m²
Located in the exclusive residential community of La Mina, Puerto Ángel. Wake up every day t…
$1,04M
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 445 m²
Experience coastal sophistication at Pelicanos, located in Playa Aragón, Oaxaca. Your journe…
$479,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Puerto Angel, Meksyk
Condo
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 133 m²
Located in the laid back beach town of Puerto Angel. Experience the ultimate Costa Chica lif…
$219,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Puerto Angel, Meksyk
Willa
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 521 m²
Endless Oceanfront Living on the Oaxacan Riviera – The Organo Floorplan at Villas Biznaga St…
$692,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w San Pedro Pochutla, Meksyk
Condo
San Pedro Pochutla, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 884 m²
Located beachfront on Zipolite beach. This beautifully maintained 2-bedroom, 2-bathroom pen…
$379,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w San Pedro Pochutla, Meksyk
Kawalerka 1 pokój
San Pedro Pochutla, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 601 m²
Welcome to Sixa Nido, located in the gated community of Mi Pueblito Salchi, just moments awa…
$139,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Puerto Angel, Meksyk
Condo
Puerto Angel, Meksyk
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 056 m²
Located in the laid-back beach town of Puerto Angel. Living in the tropics is all about bein…
$379,000
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English

Parametry nieruchomości w San Pedro Pochutla, Meksyk

