Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Meksyk
  3. Oaxaca
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Oaxaca, Meksyk

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w La Crucecita, Meksyk
Kawalerka 1 pokój
La Crucecita, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 420 m²
Located in a quiet residential area of Santa Cruz, Huatulco. The studio residences at Ekuá o…
$137,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w San Pedro Pochutla, Meksyk
Kawalerka 1 pokój
San Pedro Pochutla, Meksyk
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 601 m²
Welcome to Sixa Nido, located in the gated community of Mi Pueblito Salchi, just moments awa…
$139,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Oaxaca, Meksyk

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się