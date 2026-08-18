Programy imigracyjne w Meksyk

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Zezwolenie na pobyt
Zezwolenie na pobyt w Meksyk
Zezwolenie na pobyt w Meksyk
Meksyk Meksyk
od
$7,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Dokument pobytowy Republiki Meksyku można uzyskać na podstawie następujących scenariuszy: 1) Status niezależnej finansowo osoby Wymagania: zewnętrzne i stabilne źródła dochodu w wysokości 4,400 USD miesięcznie (i w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów) lub nagromadz…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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