Zezwolenie na pobyt w Meksyk

Informacje o programie imigracyjnym

Dokument pobytowy Republiki Meksyku można uzyskać na podstawie następujących scenariuszy:

1) Status niezależnej finansowo osoby

Wymagania:

zewnętrzne i stabilne źródła dochodu w wysokości 4,400 USD miesięcznie (i w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów) lub nagromadzenie 74,700 USD (bez podatków netto), które muszą pozostać na rachunku bankowym przez okres ważności dokumentu pobytowego;

dostępność umowy o pracę lub umów na comiesięczne przyjmowanie środków finansowych na usługi / opłaty licencyjne / wynajem nieruchomości / inne

Okres rejestracji dokumentu pobytowego od 1 do 2 miesięcy.

Pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres jednego roku. Po upływie okresu, można przedłużyć do 3 lat i ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania, po tym, po 5 latach można ubiegać się o obywatelstwo, ale ostatnie 2 lata przed ubieganiem się o obywatelstwo, musisz żyć na stałe w Meksyku.

2) W oparciu o inwestycje w nieruchomości w wysokości 300,000 dolarów.

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt prowadzi również do uzyskania obywatelstwa ostatecznie przez naturalizację po 5 latach.

3) poród w Meksyku - okres uzyskania obywatelstwa do 2 lat.

(4) Małżeństwo z obywatelem Meksyku to do 2 lat obywatelstwa.

(5) na podstawie zaproszenia pracodawcy - wiza zawodowa

6) na podstawie otwarcia przedsiębiorstwa

Usługi dodatkowe:

- wybór nieruchomości do wynajęcia oraz zakup / wsparcie transakcji nieruchomości

- Osobista asystentka

Pomoc w relokacji (usługi adaptacyjne i concierge)

Otwarcie przedsiębiorstwa i konto bankowe

Wsparcie dla przedsiębiorstw (księgowość + prawnik)

- Partnerstwa i tworzenie sieci

- rekrutacja i dostawa personelu

Wsparcie dużych transakcji i działalności brokerskiej w zależności od zakresu działalności.