Zezwolenie na pobyt w Meksyk

Dokument pobytowy Republiki Meksyku można uzyskać na podstawie następujących scenariuszy:
1) Status niezależnej finansowo osoby
Wymagania:
zewnętrzne i stabilne źródła dochodu w wysokości 4,400 USD miesięcznie (i w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów) lub nagromadzenie 74,700 USD (bez podatków netto), które muszą pozostać na rachunku bankowym przez okres ważności dokumentu pobytowego;
dostępność umowy o pracę lub umów na comiesięczne przyjmowanie środków finansowych na usługi / opłaty licencyjne / wynajem nieruchomości / inne
Okres rejestracji dokumentu pobytowego od 1 do 2 miesięcy.
Pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres jednego roku. Po upływie okresu, można przedłużyć do 3 lat i ubiegać się o stałe miejsce zamieszkania, po tym, po 5 latach można ubiegać się o obywatelstwo, ale ostatnie 2 lata przed ubieganiem się o obywatelstwo, musisz żyć na stałe w Meksyku.
2) W oparciu o inwestycje w nieruchomości w wysokości 300,000 dolarów.
Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt prowadzi również do uzyskania obywatelstwa ostatecznie przez naturalizację po 5 latach.
3) poród w Meksyku - okres uzyskania obywatelstwa do 2 lat.
(4) Małżeństwo z obywatelem Meksyku to do 2 lat obywatelstwa.
(5) na podstawie zaproszenia pracodawcy - wiza zawodowa
6) na podstawie otwarcia przedsiębiorstwa
Usługi dodatkowe:
- wybór nieruchomości do wynajęcia oraz zakup / wsparcie transakcji nieruchomości
- Osobista asystentka
Pomoc w relokacji (usługi adaptacyjne i concierge)
Otwarcie przedsiębiorstwa i konto bankowe
Wsparcie dla przedsiębiorstw (księgowość + prawnik)
- Partnerstwa i tworzenie sieci
- rekrutacja i dostawa personelu
Wsparcie dużych transakcji i działalności brokerskiej w zależności od zakresu działalności.