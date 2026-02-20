Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malediwy
  3. Malé Atoll
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Male Atoll, Malediwy

Willa Usuwać
Wyczyść
4 obiekty total found
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ocean Front Villa, willa ma bezpośredni dostęp do oceanu po lewej stronie bloku hotelowego.P…
$524,829
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ocean Villas znajduje się bezpośrednio nad oceanem, w najbardziej odosobnionej części projek…
$483,287
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Male Atoll, Malediwy
Willa 2 pokoi
Male Atoll, Malediwy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Garden Villa to dwupoziomowy loft ze zwiększoną prywatnością, położony na drugiej linii proj…
$461,410
Zostaw prośbę
OneOne
Willa 3 pokoi w Thulusdhoo, Malediwy
Willa 3 pokoi
Thulusdhoo, Malediwy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Liczba kondygnacji 1
🌴 Inwestowanie w Raju: Prywatne wille na Malediwach bezpośrednio od DeweloperaBezpośrednia o…
$415,433
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Male Atoll, Malediwy

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się