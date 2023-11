Dom, mieszkanie, willę SCHOOLHOUSE LOFT

Ryga, Łotwa

od €178,500

Poddaj się: 2020

Niewielka część światowego dziedzictwa w cichym centrum Rygi. Apartamenty w zabytku architektury secesyjnej Z należytą uwagą na każdy szczegół Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badania architektoniczne, starannie odrestaurowaliśmy zachowane elementy oryginalnego wystroju, dokładnie odtworzył projekt oryginalnych okien i drzwi i powierzył najlepszym rzemieślnikom odtworzenie wykwintnego wykończenia obiektów komunalnych. Dodatkowe informacje Atrašanās vieta, kas neprasa komentārus Klusais centrs šī vārda vispatīkamākajā nozīmē. Antonijas iela – tā ir mierīga un skaista iela klusajā centrā – visprestižākajā Rīgas vēsturiskā centra daļā. Visas vēstniecību rajona priekšrocības ir tikai pāris minūšu gājiena attālumā. TWENTY iemītnieku rīcībā ir labiekārtots zaļais pagalms. Neparasts Rīgas jūgendstila paraugs Arhitektu Nikolaju Nordu iedvesmoja stingrais britu modernizms ar izteikti vertikālu ritmu Čārlza Renī Makintoša stilā. Vienlaikus namam ir gadsimtu mijā populārā neoklasicisma raksturīgās iezīmes. Viss ērtai un drošai dzīvei Mājai ir divas kāpņu telpas, un katra no tām ir aprīkota ar domofonu un videokamerām. Kāpņu telpās ir lifti un telpas bērnu ratiņu un velosipēdu novietošanai. Kopā ar dzīvokli iemītnieki var iegādāties arī stāvvietas automašīnām. Dzīvokļu plānojumu daudzveidība Jums ir liela ģimene, un katram tajā ir svarīga personaskā telpa? Vai arī jūs esat veiksmīgs jaunais profesionālis ar dinamisku dzīvesveidu? TWENTY atradīsiet mājokli katrai gaumei – no kompakta dzīvokļa ar platību 42 m2 līdz penthasam ar trīs guļamistabām ar platību 134 m2. Jūsu interjers TWENTY – arhitektūras piemineklis, kurā varat brīvi izveidot savu schludkārtojamo pasauli. Mēs piedāvājam dzīvokļus ar balto apdari, lai jūs varētu īstenot savu individualuālo redzējumu. Mēs priecāsimies sniegt pieredzējušu dizaineru pakalpojumus, kuri pārvērtīs jūsu pieceres par realitāti. Brīva telpa jūsu iztēlei TWENTY piedāvā iespēju no nulles izveidot schludkārtojamu dzīvokļa stilu pagājušā gadsimta sākuma arhitektūras piemineklī. Rīgas klusajam centram tas ir īsts notikums – iespēja iegādāties īpašumu pilnībā renevētā vēsturiskā ēkā gadās ārkārtīgi reti.