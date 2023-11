Dom, mieszkanie, willę Blaumaņa residence

O kompleksie

Oferujemy 1-4 pokojowe apartamenty w całkowicie odnowionym zabytku architektury, w tym poziom komfortu 2020. Aby w pełni przekazać ducha epoki w jej oryginalnej formie, wszystkie elementy dekoracyjne zarówno na fasadzie, jak i we wnętrzu budynku zostały ręcznie odrestaurowane. ARCHITEKTURA "„Rezydencja Blaumaņa” łączy nowoczesne elementy architektoniczne z historyczną wartością ostatniej epoki. Połączenie tradycji i lakonicznych, mocnych form nadaje budynkowi szczególny urok. Podczas procesu renowacji do fasady dodano jasne elementy, aby rozszerzyć jej zakres stylistyczny, nadając klasycznemu designowi nowoczesny wygląd. LOKALIZACJA Rezydencja idealnie wpasowuje się w architekturę okolic Blaumaņa Street, jednocześnie oferując wszystko, co niezbędne dla wygody i schronienia przyszłych mieszkańców przed dynamicznym i miejskim środowiskiem miasta. Budynek znajduje się w cichym miejscu, oddzielonym od ruchu ulicznego. "„Rezydencja Blaumaņa” znajduje się w pobliżu ważnych miejsc kultury, parków, muzeów, nabrzeża, Starej Rygi, głównych uniwersytetów, centrów biznesowych i handlowych, dzięki czemu Twój przyszły dom jest szczególnie atrakcyjny.