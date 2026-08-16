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Domy na sprzedaż w Kraslavas novads, Łotwa

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2 obiekty total found
Dom w Kaplavas pagasts, Łotwa
Dom
Kaplavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 1 591 m²
$410,445
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dom 6 pokojów w Krasław, Łotwa
Dom 6 pokojów
Krasław, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom na sprzedaż w spokojnej części Dzintari, do morza i sali koncertowej Dzintari 15 minut s…
$441,259
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Parametry nieruchomości w Kraslavas novads, Łotwa

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