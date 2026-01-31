Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kazachstan
  3. Astana
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Astana, Kazachstan

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 000 m² w Astana, Kazachstan
Nieruchomości komercyjne 2 000 m²
Astana, Kazachstan
Powierzchnia 2 000 m²
Liczba kondygnacji 1
Prom.base na sprzedaż w Astanie.2.000 m2 Powierzchnia ogólna- 1ha Powierzchnia działkiRok bu…
$1,29M
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
Gotowy biznes 55 m² w Astana, Kazachstan
Gotowy biznes 55 m²
Astana, Kazachstan
Powierzchnia 55 m²
💼 Na sprzedaż gotowy dochodowy biznes - hostelHostel operacyjny w centralnej części miasta z…
$235,000
VAT
Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский
