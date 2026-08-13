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Dzielnica mieszkaniowa Preparer votre futur et vivre au coeur de la city

Ashdod, Izrael
od
$961,450
;
3
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ID: 39819
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
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Wykorzystaj nasze możliwości bycia właścicielem w Ashdod. W samym sercu miasta Ashdod, luksusowy kompleks mieszkalny z 3 budynkami, na nowo określający doświadczenie życia miejskiego. Inteligentny design, czyste wykończenia i elegancka atmosfera łączą się, aby stworzyć idealne środowisko życia, oferując spokój, komfort i luksus w pełnej harmonii. Wybór luksusowych apartamentów 3, 4 i 5 pokoi. IDEAL dla kandydatów w Alya IDÉAL dla inwestycji Zabezpieczyć nowy apartament dziś z niskim wkładem i spokojnie przygotować swój Alya w najbliższych latach. Wyjątkowe warunki finansowe: Dzisiaj, tylko 20% do zapłacenia. Bilans 80% w ciągu 4 lat, przy dostawie. Bez indeksowania. Bez wzrostu cen. Bez odsetek.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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