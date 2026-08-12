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Dzielnica mieszkaniowa Superbe investissement sur ashdod

Ashdod, Izrael
od
$665,667
12.08.2026
$665,667
11.08.2026
$667,666
;
6
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ID: 39808
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod

O kompleksie

Przeniesienie
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Dostępny na sprzedaż, piękny apartament w cichej małej ulicy w centrum Ashdod. Apartament ma 92m2 i ma 14m2 mirpeset. Znajduje się na 5 piętrze z windą w nowym budynku i mamad i miejsce parkingowe. Blisko szkół, sklepów i synagogów.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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