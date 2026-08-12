  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Top investissement tel aviv

Dzielnica mieszkaniowa Top investissement tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$829,170
12.08.2026
$829,170
11.08.2026
$831,660
;
5
Zostawić wniosek
ID: 39809
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    HaSharon, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
INWESTYCJA TOP Projekt znajduje się w cichej ulicy florenckiej dzielnicy, która kontynuuje jego odnowienie. Blisko autostrady Ayalon, 50m od fioletowej linii tramwajowej i 300m od zielonej linii.. Apartamenty 2 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Od 1. piętra Od 2.490.000 Szekle Apartamenty 3 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Od 1. piętra Od 2.550.000 Szekle Projekt jest obecnie w przedsprzedaży. Uzyskał już licencję na budowę i musi rozpocząć budowę w listopadzie 2024 roku. Kluczowa dostawa jest planowana na kwiecień 2027. Możliwość negocjowania 20% podpisów i 80% kluczowych dostaw.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer appartement agreable calme lumineux magnifique renove et spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,67M
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,46M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement grand haut standing investi luxueux magnifique proche de la mer spacieux vue sur la mer
Netanya, Izrael
od
$2,50M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,55M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Top investissement tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$829,170
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse
Jerusalem, Izrael
od
$3,63M
Luksusowy apartament w Baka, Jerozolima. Rzadka okazja tuż obok parku, w sercu Baki. Ten całkowicie odnowiony i nowy apartament rozciąga się ponad 150 m2 i został zaprojektowany i wykończony zgodnie z najwyższymi standardami. Cechy obiektu: 4 przestronne i słoneczne sypialnie - 3 nowoczesne …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse dexception a ashkelon vue imprenable sur le lac
Aszkelon, Izrael
od
$748,917
Ten minipenthouse w Ashkelon, położony w popularnej okolicy Agamim, oferuje unikalną lokalizację linii frontu naprzeciwko jeziora. Położony na trzecim i górnym piętrze niedawno butikowy budynek, ten high- end nieruchomości łączy komfort i luksusowe usługi. Nowoczesna i wyrafinowana przestrz…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonnes orientations clair dans un bel immeuble etage haut avec vue haut standing magnifique proche de la mer projet de qualite spacieux vue sur la mer
Aszkelon, Izrael
od
$1,03M
Dalet: 4 pokoje w budynku stojącym, blisko plaży. Wspaniały widok na morze. Wysoki poziom. Natychmiastowe wejście
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się