Dzielnica mieszkaniowa Top investissement tel aviv

INWESTYCJA TOP Projekt znajduje się w cichej ulicy florenckiej dzielnicy, która kontynuuje jego odnowienie. Blisko autostrady Ayalon, 50m od fioletowej linii tramwajowej i 300m od zielonej linii.. Apartamenty 2 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Od 1. piętra Od 2.490.000 Szekle Apartamenty 3 pokoje 50m2 + 6m2 taras Mamad (bezpieczny) Klimatyzacja Od 1. piętra Od 2.550.000 Szekle Projekt jest obecnie w przedsprzedaży. Uzyskał już licencję na budowę i musi rozpocząć budowę w listopadzie 2024 roku. Kluczowa dostawa jest planowana na kwiecień 2027. Możliwość negocjowania 20% podpisów i 80% kluczowych dostaw.