Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central

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Ten 4-pokojowy apartament znajduje się na 4 piętrze nowo wybudowanego i doskonale utrzymanego budynku i oferuje nowoczesne meble i optymalny komfort.
Jasne i przyjemne przestrzenie mieszkalne
Duży salon z bezpośrednim dostępem do przyjemnego tarasu
Szeroka i w pełni wyposażona kuchnia, idealna do gotowania i odbioru
Ogrzewanie podłogi dla maksymalnego komfortu
Klimatyzacja we wszystkich pokojach
Miejsce parkingowe
Prywatna piwnica
Rzadkie dobro łączące nowoczesność, przestrzeń i jakość życia.
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
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