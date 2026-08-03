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Dzielnica mieszkaniowa Fonctionnel et central

Jerusalem, Izrael
od
$1,44M
;
10
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ID: 39664
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRechavim, 11

O kompleksie

Przeniesienie
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Ten 4-pokojowy apartament znajduje się na 4 piętrze nowo wybudowanego i doskonale utrzymanego budynku i oferuje nowoczesne meble i optymalny komfort. Jasne i przyjemne przestrzenie mieszkalne Duży salon z bezpośrednim dostępem do przyjemnego tarasu Szeroka i w pełni wyposażona kuchnia, idealna do gotowania i odbioru Ogrzewanie podłogi dla maksymalnego komfortu Klimatyzacja we wszystkich pokojach Miejsce parkingowe Prywatna piwnica Rzadkie dobro łączące nowoczesność, przestrzeń i jakość życia.

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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