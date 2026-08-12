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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse au centre etage haut avec vue luxueux vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,99M
12.08.2026
$1,99M
11.08.2026
$2,00M
;
8
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ID: 39798
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Ibn Gabirol

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny ETLV 121 WYŁĄCZENIE SPRZEDAŻY W Gindi Tower 2, TLV FASZION MALL Adres: Itzhak Gartziani 6, Tel Aviv W pięknym kompleksie Gindi Tel Aviv oferujemy ekskluzywny apartament z widokiem na morze. Luksusowa wieża, która obejmuje straż i siłownię, jest częścią dużego kompleksu z centrum handlowego, przedszkola i bardzo duży park. Kilka minut spacerem od Rothschilda. Mieszkanie jest sprzedawane z miejscem parkingowym i piwnicą.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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