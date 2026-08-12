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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

Bat Jam, Izrael
od
$1,27M
12.08.2026
$1,27M
11.08.2026
$1,27M
;
6
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ID: 39790
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy luksusowy projekt w Bat Yam - Prestiżowa wieża 400 m od plaży Wyjątkowa lokalizacja w centrum miasta Ten projekt znajduje się zaledwie 400 metrów od plaży, w samym sercu Bat Yam. W pobliżu znajduje się idealne środowisko życia z sklepami, szkołami, synagogami i ośrodkami kulturalnymi. Stacja tramwajowa u podnóża budynku może dotrzeć do Tel Awiwu w ciągu zaledwie 12 minut. Luksusowa 35-piętrowa wieża Ten nowoczesny projekt architektoniczny łączy elegancję i komfort. Oferuje wysokiej klasy usługi z oknami szklanymi i wyrafinowanymi przestrzeniami. • Immense lobby o wysokości 7 metrów • Dwa pokoje prywatne: sala gimnastyczna i modułowa (konferencje lub gry dla dzieci) • Pomieszczenie rowerowe • Cztery szybkie windy, w tym jeden z Shabbat • Parking podziemny na sześciu poziomach Apartamenty z widokiem na morze Projekt oferuje apartamenty od 2 do 5 pokoi oraz penthouses. Wszystkie posiadają luksusowe wykończenia, wysokie sufity i szklane ściany w salonie. Widok na morze jest gwarantowany z każdego mirpeset, z wyjątkową panoramą na wysokich piętrach. Skontaktuj się z nami teraz, aby uzyskać więcej informacji i zorganizować wizytę. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania i poprowadzić Państwa w projekcie nieruchomości w Izraelu.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
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Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage
Bat Jam, Izrael
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$1,27M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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