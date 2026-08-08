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Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

Aszdod, Izrael
od
$792,540
8.08.2026
$792,540
7.08.2026
$790,160
6.08.2026
$792,540
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7
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ID: 39717
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Shaul HaMelekh, 2

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: AS 1015 Okręg: Youd Guimel Budynek 8- piętrowy 5 sztuk włącznie z mamadem Powierzchnia 132 m2 2 tarasy Siódme piętro z 2 windami Klimatyzacja Apartament podzielny w 2 jednostkach (4 pokoje + 1 pokój) 2 łazienki, 2 toalety Wartość leasingu do 8 500 NIS / miesiąc Parkowanie wspólne Dostępny natychmiast

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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