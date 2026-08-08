Dzielnica mieszkaniowa Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

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Numer referencyjny: AS 1015
Okręg: Youd Guimel
Budynek 8- piętrowy
5 sztuk włącznie z mamadem
Powierzchnia 132 m2
2 tarasy
Siódme piętro z 2 windami
Klimatyzacja
Apartament podzielny w 2 jednostkach (4 pokoje + 1 pokój)
2 łazienki, 2 toalety
Wartość leasingu do 8 500 NIS / miesiąc
Parkowanie wspólne
Dostępny natychmiast
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
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