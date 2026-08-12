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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bon emplacement agreable dans un immeuble neuf neuf bel appartement magnifique projet de qualite

Herzliya, Izrael
od
$1,49M
12.08.2026
$1,49M
11.08.2026
$1,49M
;
2
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ID: 39789
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    Sara Malkin

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny NHR 105- 4 Wspaniały apartament w Herzliya Jest to budynek na dziewiętnastym piętrze z pięknym holem i podziemnym parkingiem. Blisko centrum handlowego miasta, dużego parku Herzliya i tylko 20 minut samochodem od Tel Awiwu. Promotor posiada pozwolenie na budowę i gwarancję bankową. Mamy również 4 pokojowe apartamenty w tym programie.

Lokalizacja na mapie

Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
$1,49M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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