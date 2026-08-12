Dzielnica mieszkaniowa Superbe affaire a ramat gan

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Nowy projekt - Nahalat Ganim, Ramat Gan
Lokalizacja:
Projekt znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ramat Gan, w samym sercu dzielnicy Nahalat Ganim. W odległości spaceru od parku Hayarkon i różnych atrakcji miejskich, obszar jest również bogaty w sklepy, kawiarnie, supermarkety i zielone przestrzenie. W idealnym położeniu projekt ma łatwy dostęp do głównych dróg, takich jak autostrada Ayalon i czerwona linia tramwajowa, która wkrótce będzie służyć Jabotinsky Street. Jest również blisko do obszarów handlowych i biznesowych Ramat Gan, w tym Bursa, centrum handlowego Ayalon i Bnei Brak i Ramat Hahayal parki biznesowe.
Projekt:
Ten kompleks mieszkalny składa się z 25-piętrowej wieży i 8-piętrowego budynku butikowego, oddzielonego ogromnym zielonym ogrodem. Projekt oferuje przestronne lobby, podziemny parking, klub mieszkalny i wiele więcej.
Apartamenty:
Przestronne apartamenty 5-pokojowe są dostępne na sprzedaż, z pięknymi tarasami oferującymi wspaniałe widoki na Hayarkon Park lub miasta.
Każdy apartament posiada mamad (sejf) i miejsce parkingowe.
Apartament 5 pokoi 111m2 + 14m2 tarasu
1 piętro
Orientacje Zachodnia Północ
Mamad
Parking
Cena: 3.550.000 Szekle
Apartament 5 pokoi 111m2 + 11m2 taras
10 piętro
Orientacje na północ wschodnią
Mamad
Parking
Cena: 3 950 000 Szekle
Apartament 5 pokoi 110m2 + 11m2 tarasu
12 piętro
Orientacje wschodniopołudniowe
Mamad
Parking
Cena: 4.100.000 Szekle
Apartament 5 pokoi 111m2 + 14m2 tarasu
17. piętro
Orientacje Zachodnia Północ
Mamad
Parking
Cena: 4.300.000 Szekle
Wymagane będzie dodatkowe 40 000 szekli na piętro.
Metody płatności i kluczowa dostawa:
15% przy podpisaniu
85% przy dostarczaniu kluczy
Warunki rynkowe
Projekt ma gwarancję bankową.
Trwa budowa.
Kluczowe dostawy planowane są na grudzień 2025.
Lokalizacja na mapie
Ramat Gan, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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