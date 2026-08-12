Dzielnica mieszkaniowa Superbe affaire a ramat gan

Nowy projekt - Nahalat Ganim, Ramat Gan Lokalizacja: Projekt znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ramat Gan, w samym sercu dzielnicy Nahalat Ganim. W odległości spaceru od parku Hayarkon i różnych atrakcji miejskich, obszar jest również bogaty w sklepy, kawiarnie, supermarkety i zielone przestrzenie. W idealnym położeniu projekt ma łatwy dostęp do głównych dróg, takich jak autostrada Ayalon i czerwona linia tramwajowa, która wkrótce będzie służyć Jabotinsky Street. Jest również blisko do obszarów handlowych i biznesowych Ramat Gan, w tym Bursa, centrum handlowego Ayalon i Bnei Brak i Ramat Hahayal parki biznesowe. Projekt: Ten kompleks mieszkalny składa się z 25-piętrowej wieży i 8-piętrowego budynku butikowego, oddzielonego ogromnym zielonym ogrodem. Projekt oferuje przestronne lobby, podziemny parking, klub mieszkalny i wiele więcej. Apartamenty: Przestronne apartamenty 5-pokojowe są dostępne na sprzedaż, z pięknymi tarasami oferującymi wspaniałe widoki na Hayarkon Park lub miasta. Każdy apartament posiada mamad (sejf) i miejsce parkingowe. Apartament 5 pokoi 111m2 + 14m2 tarasu 1 piętro Orientacje Zachodnia Północ Mamad Parking Cena: 3.550.000 Szekle Apartament 5 pokoi 111m2 + 11m2 taras 10 piętro Orientacje na północ wschodnią Mamad Parking Cena: 3 950 000 Szekle Apartament 5 pokoi 110m2 + 11m2 tarasu 12 piętro Orientacje wschodniopołudniowe Mamad Parking Cena: 4.100.000 Szekle Apartament 5 pokoi 111m2 + 14m2 tarasu 17. piętro Orientacje Zachodnia Północ Mamad Parking Cena: 4.300.000 Szekle Wymagane będzie dodatkowe 40 000 szekli na piętro. Metody płatności i kluczowa dostawa: 15% przy podpisaniu 85% przy dostarczaniu kluczy Warunki rynkowe Projekt ma gwarancję bankową. Trwa budowa. Kluczowe dostawy planowane są na grudzień 2025.