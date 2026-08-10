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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod

Ashdod, Izrael
od
$1,632
;
8
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ID: 39763
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: 7001 Okręg: Zakład, blisko transportu i sklepów Odnowiony budynek (po Tamie) 4 pokoje (apartament podzielony na dwa) w tym mamad Powierzchnia 108 m2 Taras 5. piętro z windą Klimatyzacja Wpis natychmiastowy

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas rater 4 pieces a louer proche de toutes commodites dans un bel immeuble bet ashdod
Ashdod, Izrael
od
$1,632
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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