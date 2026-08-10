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Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills

Herzliya, Izrael
od
$3,996
;
9
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ID: 39765
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Herzliya
  • Adres
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

O kompleksie

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Numer referencyjny: 7000 Okręg: Hertzliya Hills 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 113 m2 Taras 13 m3 z otwartym widokiem i morze Dwunaste piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki, 2 toalety 2 miejsca parkingowe piwnica Wyposażenie budynku: straż, siłownia, klub wiejski (basen) sauna / hammam Vaad: 1760 nis / miesiąc Arnona: 840 nis / 2 miesiące Wejście: 01 / 10 / 2026

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Herzliya, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Herzliya, Izrael
od
$3,996
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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