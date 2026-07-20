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Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,95M
;
6
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ID: 38387
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    De Haas, 11 b

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały nowy apartament na sprzedaż w Old North of Tel- Aviv. Nowy budynek i mieszkanie nigdy nie zamieszkały. 7 piętro na 8 z windą. 5 pokoi, 2 łazienki, 3 W.C. 125m2 + 14m2 taras Soccah (otwarty na niebo). Otwarty widok. Odnowiony wysoko stojący. 1 miejsce parkingowe. Cena: 9,000,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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Dzielnica mieszkaniowa Vieux nord immeuble neuf
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od
$2,95M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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