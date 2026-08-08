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Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement a ashdod

Ashdod, Izrael
od
$765,900
8.08.2026
$765,900
7.08.2026
$763,600
6.08.2026
$765,900
;
4
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ID: 39712
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    HaHistadrut

O kompleksie

Przeniesienie
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Youd. Alef dzielnicy, w cichym i dobrze utrzymanym budynku, 4.5 pokój apartament dobrze ułożone i przestronne. Taras słoneczny, dobrze wyposażony, klimatyzacja.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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