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Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer 4 pieces a louer dans une des tours gindi sarona tel aviv

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,830
;
10
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ID: 39753
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Leonardo da Vinci, 2

O kompleksie

Przeniesienie
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Numer referencyjny: 6999 Okręg: Sarona, blisko wszystkich udogodnień 4 sztuki, w tym ssak Powierzchnia 90 m2 Taras o powierzchni 12 m2 Dwunaste piętro z windami Klimatyzacja 2 łazienki, 3 toalety Parking prywatny Usługi związane z budynkiem: straż i siłownia Wejście: 23 / 08 / 2026

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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