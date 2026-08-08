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Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation

Ashdod, Izrael
od
$882,450
8.08.2026
$882,450
7.08.2026
$879,800
6.08.2026
$882,450
6.08.2026
$849,150
;
3
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ID: 39707
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Ashdod
  • Adres
    Rambam

O kompleksie

Przeniesienie
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Nice 5-pokojowe mieszkanie z balkonem i pokoju ochrony, klimatyzowane, kuchnia podwójna, apartament z prysznicem i WC i garderobą, dobra orientacja.

Lokalizacja na mapie

Ashdod, Izrael
Opieka zdrowotna
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Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire bel appartement de 5 pieces avec balcon et chambre de securite bonne orientation
Ashdod, Izrael
od
$882,450
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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