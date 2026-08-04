Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse soucca

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Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri???
Dostępny od jednego tygodnia w okresie Roch Hashana, Yom Kippur i Souccot.
co najmniej 1 tydzień. 5000sh tydzień bez elektryczności
Ciesz się pobytem w Ra 'anana w tym przestronnym duplex pokój 5, idealnie położony na Keren Hayessod Street, w samym sercu poszukiwanej okolicy.
✔️ Do 8 łóżek
✔️ Kasjer apartament
✔️ Duży taras Soucca
✔️ Mamad (pokój ochrony)
✔️ Parking prywatny
✔️ Wynajem od jednego tygodnia
✔️ Kilka minut spacerem od synagogi Hamad Francophone
✔️ Blisko synagogi Shift i synagogi Rav Harar
✔️ Idealna lokalizacja na rodzinne wakacje w przyjemnym i wygodnym otoczeniu.
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Raanana, Izrael
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