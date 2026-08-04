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Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse soucca

Raanana, Izrael
od
$1,640
;
5
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ID: 39670
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Petah Tikva Subdistrict
  • Miasto
    Raanana

O kompleksie

Przeniesienie
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Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygodnia w okresie Roch Hashana, Yom Kippur i Souccot. co najmniej 1 tydzień. 5000sh tydzień bez elektryczności Ciesz się pobytem w Ra 'anana w tym przestronnym duplex pokój 5, idealnie położony na Keren Hayessod Street, w samym sercu poszukiwanej okolicy. ✔️ Do 8 łóżek ✔️ Kasjer apartament ✔️ Duży taras Soucca ✔️ Mamad (pokój ochrony) ✔️ Parking prywatny ✔️ Wynajem od jednego tygodnia ✔️ Kilka minut spacerem od synagogi Hamad Francophone ✔️ Blisko synagogi Shift i synagogi Rav Harar ✔️ Idealna lokalizacja na rodzinne wakacje w przyjemnym i wygodnym otoczeniu. Aby zobaczyć dostępność i ceny lub zarezerwować pobyt:

Lokalizacja na mapie

Raanana, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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