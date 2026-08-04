Dzielnica mieszkaniowa Centre ville cachere terrasse soucca

Krótkoterminowe wynajem - Ra 'anana - Specjalne wakacje Tichri??? Dostępny od jednego tygodnia w okresie Roch Hashana, Yom Kippur i Souccot. co najmniej 1 tydzień. 5000sh tydzień bez elektryczności Ciesz się pobytem w Ra 'anana w tym przestronnym duplex pokój 5, idealnie położony na Keren Hayessod Street, w samym sercu poszukiwanej okolicy. ✔️ Do 8 łóżek ✔️ Kasjer apartament ✔️ Duży taras Soucca ✔️ Mamad (pokój ochrony) ✔️ Parking prywatny ✔️ Wynajem od jednego tygodnia ✔️ Kilka minut spacerem od synagogi Hamad Francophone ✔️ Blisko synagogi Shift i synagogi Rav Harar ✔️ Idealna lokalizacja na rodzinne wakacje w przyjemnym i wygodnym otoczeniu. Aby zobaczyć dostępność i ceny lub zarezerwować pobyt: