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Dzielnica mieszkaniowa Proche mer bograshov mamad

Tel-Awiw, Izrael
od
$869,200
;
6
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ID: 38365
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bograshov, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie na sprzeda ¿w Tel- Awiwie, w pobli ¿u Bofrachehov i morza! Ostatni budynek 3. piętro z windą 2 sztuki Mamad 38m2 + 6m2 balkon Spokojnie i jasno 2 wystawy: Południe, Zachód Idealny dla inwestycji, jak również życia tam Cena: 2 650 000

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Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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od
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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