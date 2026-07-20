Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse florentine

Wspaniały apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w florenckiej dzielnicy. Zaledwie kilka metrów od parku Hamesila, Neve Tsedek i tętniącej życiem florenckiej dzielnicy, ten wyjątkowy obiekt cieszy się szczególnie poszukiwaną lokalizacją. Przestronny penthouse 5-pokojowy, z 4 sypialniami, 2 łazienki i wspaniałą podwójną wysokość sufitu. Posiada 150 m2 powierzchni mieszkalnej i 140 m2 tarasu, oferując hojne przestrzenie mieszkalne wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki potrójnej ekspozycji apartament cieszy się wyjątkową jasnością i całkowicie otwartym widokiem. Nieruchomość jest uzupełniona o 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnicę. Cena: 13,000,000 NIS