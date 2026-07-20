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Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse florentine

Tel-Awiw, Izrael
od
$4,26M
;
8
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ID: 38301
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Abarbanel, 54

O kompleksie

Przeniesienie
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Wspaniały apartament na sprzedaż w Tel Awiwie, w florenckiej dzielnicy. Zaledwie kilka metrów od parku Hamesila, Neve Tsedek i tętniącej życiem florenckiej dzielnicy, ten wyjątkowy obiekt cieszy się szczególnie poszukiwaną lokalizacją. Przestronny penthouse 5-pokojowy, z 4 sypialniami, 2 łazienki i wspaniałą podwójną wysokość sufitu. Posiada 150 m2 powierzchni mieszkalnej i 140 m2 tarasu, oferując hojne przestrzenie mieszkalne wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki potrójnej ekspozycji apartament cieszy się wyjątkową jasnością i całkowicie otwartym widokiem. Nieruchomość jest uzupełniona o 2 prywatne miejsca parkingowe i piwnicę. Cena: 13,000,000 NIS

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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