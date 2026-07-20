  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Dzielnica mieszkaniowa Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,69M
;
5
Zostawić wniosek
ID: 38465
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nordau Avenue, 51

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe penthouse florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,26M
Dzielnica mieszkaniowa A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Izrael
od
$1,804
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,69M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces dans un immeuble neuf a dizengoff
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,84M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,69M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Lapotheose A vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,14M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble neuf centre ville
Netanya, Izrael
od
$783,920
Apartament na sprzedaż w centrum Netanya, w pobliżu Shuk, Mall i dworca autobusowego. Nowy budynek z ekskluzywnym ogrodem do budynku i pokoju imprezowego. 9 piętro na 12, 2 windy. 4 pokoje, 2 łazienki. 113 m2 + 15 m2 mirpeset. 1 miejsce parkingowe. 1 piwnica. Cena: 2,390000
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer
Ashdod, Izrael
od
$2,59M
Rzadko na obszarze: high- end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych terenów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana pow…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się