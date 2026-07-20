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Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

Tel-Awiw, Izrael
od
$3,21M
;
11
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ID: 38379
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nahmani, 31

O kompleksie

Przeniesienie
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Wyjątkowy ogród na sprzedaż w Tel- Aviv, Lev Hair, w pobliżu Boulevard Rothschild. Ostatni budynek. Rez- de- ogród wychowany w stosunku do ulicy, z całkowitą prywatnością. Apartament całkowicie odnowiony w 2014 roku. 3,5 pokoi, 2 łazienki. 95m2 + 135m2 ogród. Wspaniały ogród z 2 pergolami i pełen drzew i zieleni. 5 podziemnych miejsc parkingowych. 1 piwnica. MAMAD. 3 wystawy: Północ, Południe, Wschód. Ciche i jasne. Cena: 9,800,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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