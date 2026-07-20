Dzielnica mieszkaniowa Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild

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Wyjątkowy ogród na sprzedaż w Tel- Aviv, Lev Hair, w pobliżu Boulevard Rothschild. Ostatni budynek. Rez- de- ogród wychowany w stosunku do ulicy, z całkowitą prywatnością. Apartament całkowicie odnowiony w 2014 roku. 3,5 pokoi, 2 łazienki. 95m2 + 135m2 ogród. Wspaniały ogród z 2 pergolami i pełen drzew i zieleni. 5 podziemnych miejsc parkingowych. 1 piwnica. MAMAD. 3 wystawy: Północ, Południe, Wschód. Ciche i jasne. Cena: 9,800,000sh
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Tel-Awiw, Izrael
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