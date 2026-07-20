Dzielnica mieszkaniowa A 2 minutes de la mer proche royal beach

Tel-Awiw, Izrael

Duplex na sprzedaż w Tel- Aviv, na starej północy, kilka kroków od morza. 4 piętro z windą na pół piętrze. 60m2 + 26m2 tarasów otwartych na niebo. 2.5 pokoi. Mamad. Istnieje również 18m2 taras na dachu z jacuzzi i kuchnia na zewnątrz z wyłącznym użyciu, ale nie na katastre / tabo. Cichy i ba…