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Dzielnica mieszkaniowa Penthouse proche mer shouk hapishpeshim

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,20M
;
10
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ID: 38321
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Olei Zion, 7

O kompleksie

Przeniesienie
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Penthouse na sprzedaż w Tel Awiwie, w samym sercu greckiego Shouk na północy Yaffo, kilka kroków od hotelu Setai i morza! Nowy budynek. 3 pokoje (4 pokoje pierwotnie), 2 łazienki, 93m2 + 90m2 taras na jednym poziomie! Mamad, 2 miejsca parkingowe, 1 piwnica o powierzchni 9m2. Cena: 6,700,000sh

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Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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