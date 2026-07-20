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Dzielnica mieszkaniowa Nahalaot appartement divise

Jerozolima, Izrael
od
$1,31M
;
10
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ID: 38344
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Agripas, 141

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Nahalaot niedaleko Sacher Park i Shuk. Pierwsze piętro z windą. 75m2 + 10m2 balkonów. Podzielony na 2 apartamenty: 2 pokoje o powierzchni 45m2 + balkon, studio o powierzchni 30m2 + balkon. 2 łazienki. Soccah Terrace. Mamad, wynajęty na 12 000 h / miesiąc. Cena: 3 990 000sh

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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