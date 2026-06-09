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Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer a jerusalem kiriat shmuel

Jerusalem, Izrael
od
$11,000
;
11
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ID: 37949
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaRav Berlin, 11

O kompleksie

Przeniesienie
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Piękny apartament dwupokojowy położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Jerozolimy. 6 piętro z windą 2 sztuki Nowoczesny prysznic pokój Mamad (sejf) Taras z wyjątkowym widokiem na Jerozolimę Prywatny taras na dachu z kuchnią na zewnątrz i spektakularnym widokiem panoramicznym W pełni umeblowane Projekt architektoniczny high-end Prywatny parking dostępny tylko po południu i wieczorem ? Czynsz: 11,000 miesięcznie ? Dostępny od 15.08.2026

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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