Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Wyjątkowe rezydencje w Kadima Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie W sercu Kadimy, jednej z najbardziej poszukiwanych i jakościowych miejscowości Sharon, odkryj ekskluzywny projekt składający się tylko z 16 prestiżowych domków. Kadima uwodzi swoim wyjątkowym środowiskiem życia, łącząc spokój mieszkalny, środowisko zielone i bezpośrednią bliskość głównych dróg w centralnym Izraelu. Znany z wysokiej jakości populacji, wysokiej wydajności szkół i rodzinnej atmosfery, Kadima jest obecnie jednym z najbardziej popularnych adresów dla rodzin, które chcą cieszyć się wysokiej jakości środowiska życia podczas pobytu kilka minut od Netanya, Ra 'anana, Herzliya i Tel- Aviv. Projekt ten jest realizowany przez uznanego budowniczego, specjalistę w budowie prestiżowych willi, cieszącego się solidną reputacją jakości jego osiągnięć, jego nienagannych wykończeń i dbałości o szczegóły. Wille przeznaczone dla absolutnego komfortu Każda willa została zaprojektowana tak, aby oferować hojne objętości, doskonałą funkcjonalność i szczególnie wysoki poziom usług. Piwnica: • Idealna przestrzeń niezależna dla studia • Lounge • Izba • Wiele obiektów (biuro, pokój gier, niezależne zakwaterowanie, miejsce dla gości) Parter: • Duży jasny salon • Nowoczesna kuchnia amerykańska • Bezpośredni dostęp do prywatnego ogrodu • Prywatny basen • Eleganckie i funkcjonalne pomieszczenia recepcyjne Podłoga: • 4 przestronne pokoje • High- end apartament rodzicielski • Nowoczesne łazienki • Optymalny komfort dla całej rodziny Usługi świadczone na wysokim poziomie Wille skorzystają z szlachetnych materiałów, nowoczesnych udogodnień i wykończenia premium, które spełniają najbardziej wymagające standardy izraelskiego rynku nieruchomości. Harmonogram • Początek pracy: Wrzesień 2026 • Okres budowy: 24 miesiące • Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028 Rzadki projekt skierowany do klientów poszukujących wyłączności, przestrzeni i jakości życia w jednym z najbardziej wysuniętych sektorów Sharon.