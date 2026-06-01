Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Nowy projekt Ramat Sharet Jerozolima, granica Beit Vegan. Składa się z 2 budynków o 19 piętrach i powyżej budynku o 7 piętrach, składa się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród terrace-ogród, 3 windy każdy (w tym 2 szabat), Beetknesset, siłownia... Dostępne w maju 2029. 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 z tarasem 10m2 3,5 pokoi 86m2 z tarasem 10m2 Z piwnicy i parkingu Cena od 3.400.000 sh Nad sklepami znajdują się 3, 4 i 5 pokojowe apartamenty 4 pokoje 97m2 z tarasem 12m2 z piwnicą i 2 miejsca parkingowe Cena od 4.100.000 sh 5 pokoi 120m2 z tarasem 11m2 Ceny za piętro, od 4.857.000 sh z piwnicy i 2 miejsca parkingowe 5 pokoi z 2 miejscami parkingowymi i piwnicą 118m2 i 120m2 taras Cena 6.200.000 sh Penthouse 6 pokoje 133m2 z pięknym tarasem 133m2, możliwość basenu 6 pokoi 156m2 z pięknym tarasem 130m2 możliwość zrobienia basenu Cena 12,000,000 sh Metoda płatności: 20% -80% 15% przy podpisaniu, saldo, które należy podzielić na kilka razy Uwaga: Ceny mogą się różnić (Cena ta nie obejmuje naszej prowizji agencji, która jest 2% HT) Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę.