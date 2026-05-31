  Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives

Aszdod, Izrael
$1,11M
ID: 37893
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 31.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod
  • Adres
    Sderot Altalena

O kompleksie

Jesteśmy zachwyceni, aby przedstawić swój przyszły apartament, położony w nowej dzielnicy Shimon Peres w Ashdod. Oferty specjalne i warunki płatności: 4 pokojowe apartamenty Powierzchnia: 122 m2 powierzchnia mieszkalna + 14 m2 taras Cena od 3 140 000 Apartamenty 5 pokoje Powierzchnia: 131 m2 powierzchnia + 14 m2 taras Cena od 3 400 000 Warunki płatności: 7% przy podpisaniu 8% na początku pracy 85% przy dostawie Bez indeksowania! Cena ustalona dzisiaj dla dostawy w ciągu 5 lat! Specyfikacje techniczne - Apartamenty od 4 do 5 pokoi Budowa: Zielona konstrukcja według 5281 Fasada kamienna naturalna lub porcellanosa Efektywna izolacja termiczna i akustyczna Wysoka wysokość sufitu w obszarach wspólnych Inteligentna winda z oświetleniem projektowym Interkom wideo z kolorowym ekranem Przestronny hol wejściowy, sala techniczna i sala rowerowa Instalacja wstępna do klimatyzacji durabilnej Drzwi pancerne przy wejściu, wysokie drzwi wewnętrzne Inteligentny system elektryczny Prywatna przestrzeń magazynowa dla każdej jednostki Wnętrze apartamentów: Architektura współczesna i świetlna Płytka górna Porcellanosa (100x100 / 80x80 cm) Przestronny balkon z szybami projektowymi Przygotowanie do jacuzzi i kuchni zewnętrznej na balkonie (w zależności od modelu) Gniazda TV i RJ45 we wszystkich pokojach Elektryczne żaluzje z przełącznikami konstrukcyjnymi Wstępnie zainstalowana klimatyzacja ductable 3x25A Energia elektryczna w trzech fazach Kąpieliska i urządzenia sanitarne: Nowoczesne płytki we wszystkich częściach wody Wiszące meble + lustro w apartamencie rodzicielskim Podwójny umywalka w łazience dla dzieci (w zależności od mieszkania) WC zawieszone we wszystkich łazienkach Urządzenia zainstalowane w każdej łazience Kuchnia: Wysoka kuchnia z centralną wyspą Zlewozmywak z kranem projektowym Lokalizacja zmywarki, piekarnika i podwójną lodówkę Szczyty kwarcowe lub granitowe Duże składowanie Przygotowanie stacji ładowania elektrycznego dla samochodów Ashdod jest rozwijającym się miastem o wysokim potencjale rozwoju. Shimon Peres będzie obejmował: Około 3600 nowych mieszkań Dynamiczne strefy handlowe Nowoczesne instytucje publiczne Duże zielone przestrzenie zapewniające optymalną jakość życia Rozwój ten stworzy nowe miejsca pracy i zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na mieszkania. Lokalizacja strategiczna: W pobliżu kampusu uniwersyteckiego, High Tech Park i stacji, ten projekt nieruchomości oferuje nowoczesne, dynamiczne i połączone środowisko życia.

Dzielnica mieszkaniowa Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,12M
APARTAMENT SPRZEDAŻY - 4 CZĘŚCI - TEL AVIV- YAFO Cicha ulica w pobliżu Ben Gurion i Ben Yehuda 2. piętro z 6 Ogółem 122 m2 (104 m2 wewnątrz + 14 m2 taras) 4 m2 pamięci na piętrze -1 2 sąsiadujące miejsca parkingowe w robotycznym systemie parkingowym Master sypialnia z łazienką Ogólna …
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$2,17M
Ulica Hatsfira w Bat Yam, spokojna aleja 200 m od plaży i w pobliżu tramwaju od Bat Yam do Tel Aviv Projekt Pinoui-Binoui (nowy budynek) na końcu budowy idealnie umieszczony. Specyfikacje High- End Dostawa przewidziana na czerwiec 2026 r
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa Unique des appartements neufs de 3 pieces rares sur le marche dans un quartier residentiel de pavillons livres sous 4 a 6 mois bzh
Hadera, Izrael
od
$2,10M
BZH ✨ Nowy program w ekskluzywnej dzielnicy Weizman Hadera! Są klasyczne projekty... i są te, które zmieniają standardy. Mamy przyjemność przedstawić Państwu ultraekskluzywny kompleks butikowy zaledwie 15 apartamentów, z renomowanego dewelopera Towers, oferujący rzadkie doświadczenie życiow…
Immobilier.co.il
