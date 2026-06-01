Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Nowy projekt w Holyland Jerozolima, położony w 30-piętrowym budynku w pobliżu Bayit Vegan i Ramat Sharet i 5 minut od Malha Canyon i drogi do całej Jerozolimy. Luksusowy hol z 4 windami, strażnikiem i siłownią. Parking i piwnica dla każdego mieszkania. Wejście w 2027. Od 3 do 6 pokoi z penthouses i parter: 3 pokoje 81m2 i taras o powierzchni 9m2 4 pokoje 108m2 i taras o powierzchni 12m2 4 pokoje 110m2 i taras 10m2 4 pokoje 130m2 i taras 13m2 5 pokoi 123m2 i taras 10m2 Cena od 3.500.000 Ceny nie zawierają naszej prowizji agencji 2% (h.taxes)