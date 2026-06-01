Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf givat chmouel

Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy projekt, położony w jednej z najpopularniejszych dzielnic Izraela. Strategiczne położenie w samym sercu Givat Shmuuel, w pobliżu synagogi, sklepów i dróg prowadzących bezpośrednio do Tel Awiwu. Po co inwestować w Givat Shmouel? ? Idealna lokalizacja: między Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Bar Ilan University w pobliżu Ofer kanionu Połączenie bezpośrednie: szybki dostęp do autostrad i centrum kraju Wysokiej klasy miasto: wysoka jakość życia, szkoły doskonałości, usługi wysokiego szczebla Wsparcie dla rodzin francuskojęzycznych: szkoły przystosowane do dzieci Olima Hadashim, asystenci szkół i indywidualne wsparcie Dynamiczne i bezpieczne środowisko społeczne: idealne dla wymagających rodzin i inwestorów Typologie apartamentów dostępne: • 3 pokoje - 78 m2 + taras 13 m2 • 4 pokoje - 95 m2 + taras 13 m2 • 5 pokoi - 125 m2 + taras 90 m2 • 5 pokoi - 123 m2 + taras 15 m2 Usługi high-end: Ceramiczne granitowe płytki porcelany 100 × 100 Parkiet lub pokoje z kafelkami Taras do wyboru: dachówka / parkiet / teak Scentralizowane klimatyzacja Najnowsza generacja VRF Projektowanie drzwi wewnętrznych i high-end Niestandardowa kuchnia z marmurowym blatem Kąpiele wyściełane do sufitu Toaleta zawieszona Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawory najwyższej jakości Korzystne warunki finansowe: • 7% przy podpisywaniu umowy • 13% po uzyskaniu pozwolenia (czerwiec 2026) • 80% przy dostarczaniu kluczy (czerwiec 2029) Cena stała bez indeksacji