Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion

Na sprzedaż rzadkie nieruchomości na wysokim piętrze z poczuciem prywatności, otwartych przestrzeni i wspaniałe widoki na morze ▪️ 104 m2 4 wystawy - z tarasu na północny zachód, wschód ▪️ 40 m2 taras obwodowy ▪️ 12 piętro z otwartym i pięknym widokiem ▪️ 4 pełne wystawy - Wschodnia-Północna-Zachodnia-Południowa ▪️ Otwarty widok na morze i horyzont ze wszystkich kątów Apartament został poddany kompletnej i schludnej renowacji na wysokim poziomie, z idealnym układem dla rodziny szuka prawdziwej jakości życia. ✔️ Kompletna renowacja rok temu ✔️ Ogrzewanie gazowe wody ✔️ Mini centralna klimatyzacja ✔️ Przestronny i jasny salon z wyjściem na taras marzeń ✔️ Kuchnia stolarska z szafkami ze szkła ✔️ Luksusowy apartament rodzicielski w tym: garderoba + WC i prysznic ✔️ Duże i przestronne dodatkowe toalety i prysznic - koreański marmur w łazienkach ✔️ Oddzielne pranie ✔️ Pokój ze zintegrowaną stolarką ✔️ Mamad 14 m2 - wymiary wyjątkowe ✔️ 2 miejsca parkingowe szeregowe ✔️ Mieszkanie można sprzedać urządzone zgodnie z negocjacjami Szybkie lub elastyczne zwolnienie. Luksusowy i utrzymany budynek obejmujący:?️ Sala sportowa ? Sauna ? Prysznice ?️ Luksusowa hala wejściowa i atmosfera prawdziwej pozycji