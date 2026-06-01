  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Kadima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Kadima, Izrael
od
$5,70M
;
11
Zostawić wniosek
ID: 36911
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Wioska
    Kadima
  • Adres
    Hankin

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Wyjątkowe rezydencje w Kadima Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie W sercu Kadimy, jednej z najbardziej poszukiwanych i jakościowych miejscowości Sharon, odkryj ekskluzywny projekt składający się tylko z 16 prestiżowych domków. Kadima uwodzi swoim wyjątkowym środowiskiem życia, łącząc spokój mieszkalny, środowisko zielone i bezpośrednią bliskość głównych dróg w centralnym Izraelu. Znany z wysokiej jakości populacji, wysokiej wydajności szkół i rodzinnej atmosfery, Kadima jest obecnie jednym z najbardziej popularnych adresów dla rodzin, które chcą cieszyć się wysokiej jakości środowiska życia podczas pobytu kilka minut od Netanya, Ra 'anana, Herzliya i Tel- Aviv. Projekt ten jest realizowany przez uznanego budowniczego, specjalistę w budowie prestiżowych willi, cieszącego się solidną reputacją jakości jego osiągnięć, jego nienagannych wykończeń i dbałości o szczegóły. Wille przeznaczone dla absolutnego komfortu Każda willa została zaprojektowana tak, aby oferować hojne objętości, doskonałą funkcjonalność i szczególnie wysoki poziom usług. Piwnica: • Idealna przestrzeń niezależna dla studia • Lounge • Izba • Wiele obiektów (biuro, pokój gier, niezależne zakwaterowanie, miejsce dla gości) Parter: • Duży jasny salon • Nowoczesna kuchnia amerykańska • Bezpośredni dostęp do prywatnego ogrodu • Prywatny basen • Eleganckie i funkcjonalne pomieszczenia recepcyjne Podłoga: • 4 przestronne pokoje • High- end apartament rodzicielski • Nowoczesne łazienki • Optymalny komfort dla całej rodziny Usługi świadczone na wysokim poziomie Wille skorzystają z szlachetnych materiałów, nowoczesnych udogodnień i wykończenia premium, które spełniają najbardziej wymagające standardy izraelskiego rynku nieruchomości. Harmonogram • Początek pracy: Wrzesień 2026 • Okres budowy: 24 miesiące • Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028 Rzadki projekt skierowany do klientów poszukujących wyłączności, przestrzeni i jakości życia w jednym z najbardziej wysuniętych sektorów Sharon.

Lokalizacja na mapie

Kadima, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee
Hadera, Izrael
od
$3,70M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a cote de kikar dizengoff frishman et la mer avec parking
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,90M
Dzielnica mieszkaniowa Prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$744,040
Dzielnica mieszkaniowa La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aszdod, Izrael
od
$12,00M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aszdod, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima
Kadima, Izrael
od
$5,70M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,38M
Nowy projekt mieszkalny 7 piętrowy budynek butikowy, high-end położony w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Tel Awiw, W odległości krótkiego spaceru znajduje się port Tel- Aviv, marina, plaże, park Yarkon, Gan Ha Przewidywana dostawa: Luty 2027 Dostępne typy Apartamenty 2, 3 i 4 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Dzielnica mieszkaniowa Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Jam, Izrael
od
$3,65M
Pre VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES Commerces. IDEL ZATRUDNIENIA. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TARASES
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Dzielnica mieszkaniowa Sublime 4 piEces avec grand balcon proche gordon
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,73M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się