Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv

Givatayim, Izrael
$5,82M
ID: 37170
Data aktualizacji: 31.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givatayim
  • Adres
    Hanita,

O kompleksie

JASMIN GIVATAYIM Nowe odniesienie do luksusu mieszkalnego w Givatayim Projekt z wyjątkiem podpisanej ICR Projekt JASMIN GIVATAYIM jest opracowywany przez Grupę ICR, która jest wynikiem sojuszu między Izraelem Kanadyjczykiem a Raam Megourim, dwoma głównymi podmiotami na rynku nieruchomości high-end w Izraelu. Projekt zaprojektowany jako prawdziwa nowoczesna ikona architektoniczna oferuje doskonałe doświadczenie życiowe łączące: * elegancja, * natura, * usługi wyłączne, * i strategiczne położenie przy bramach Tel Awiwu. ZATRUDNIENIE STRATEGICZNE Givatayim - zaledwie kilka minut od Tel- Aviv Położony w samym sercu odnowy Givatayim, projekt korzysta z poszukiwanego, cichego i zielonego środowiska mieszkalnego, a jednocześnie pozostaje połączony z dynamiką Tel- Awiw. Blisko: * Teatr Givatayim * Kikar Hamedina * Azrieli Center * Stacja HaShalom * Givatayim Park * Centra handlowe * Szkoły jakości i infrastruktura Wszystkie około 5 minut od głównych osi i centrum Tel Awiwu. ICONIC TOUR Architektura współczesna i międzynarodowa Projekt obejmuje: * 30 pięter * 118 apartamentów * 2 dupleksy wyjątków * Architektura podpisane Gil Shenhav Elegancka sylwetka, która przedefiniuje panoramę Givatayim. ŚWIADCZENIA WYSOKOŚCI Usługi i udogodnienia wyłączne JASMIN oferuje prawdziwe doświadczenie stylu życia: Premium Common Spaces: * Lobby design podwójna wysokość * Ultra nowoczesna siłownia * Obszar jogi i pilates * Kids Club * Gaming Room * Przestrzenie współpracy * Prywatny krajobraz ogród * Verger z drzewami owocowymi * Fire Pit outside * Intensywne obszary relaksu WYŁĄCZENIE LOBBY Myśląc tak o luksusowym hotelu, lobby oferuje: Imponujące ilości, szlachetne materiały, naturalne światło, elegancka i współczesna atmosfera. APARATURA ZWIĄZANA Każdy apartament został zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem: objętość, światło naturalne, optymalizacja przestrzeni i jakość wykończenia. Świadczenia krajowe: Centralne urządzenie klimatyzacyjne Odwrócenie Inteligentna automatyzacja domu Duże podwójne szyby Kuchnia Premium Plany pracy w Caesarstone Płytka o dużym formacie Zaawansowane urządzenia sanitarne GREE lub równoważne zawory Elektryczne żaluzje Drzwi projektowe JEDNOLITA EKSPERIENCJA ŻYCIA JASMIN GIVATAYIM doskonale uosabia nowy izraelski luksus miejski: rzadka równowaga pomiędzy: prywatność, natura, nowoczesność i życie miejskie. Idealny projekt: Dla głównego miejsca zamieszkania, Dla inwestorów, Albo dla klienteli szukającej premium w centrum kraju.

Givatayim, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Izrael
od
$1,42M
Herzliya, Izrael
od
$1,42M
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
od
$4,05M
Dzielnica mieszkaniowa Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Aszdod, Izrael
od
$1,96M
Aszdod, Izrael
od
$1,96M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Jerozolima, Izrael
od
$1,05M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$5,20M
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Izrael
od
$5,82M
Dzielnica mieszkaniowa Projet ben yehuda 192
Tel-Awiw, Izrael
od
$11,90M
Nowoczesny budynek mieszkalny o 7,5 piętrze, w tym 26 apartamentów z prywatnym parkingiem. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację VRF indywidualny z niezależnym nadawaniem w każdym pokoju. Wysokokońcowe wykończenie z dachówką Wyroby ceramiczne, stolarka aluminiowa najwyższej jakości…
Immobilier.co.il
Dzielnica mieszkaniowa A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,984
Do wynajęcia - Nowy Budynek - Wejście na początku stycznia Piękne nowoczesne mieszkanie w nowym budynku o wysokim stanie, dostępne od początku stycznia. Szczegóły własności: • 3 pokoje (2 sypialnie + pokój dzienny) • Balkon • Nowy budynek • Jasne mieszkanie z dobrze przemyślaną aranżacją …
Immobilier.co.il
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,38M
Wygodne położenie, w pobliżu Royal Beach Hotel i zaledwie kilka kroków od morza. 6- piętrowy boutique projekt z high- end i luksusowych usług. Zielona konstrukcja. Widok na morze nawet z pierwszego piętra. 1 miejsce parkingowe dla każdego apartamentu. Apartamenty są przestronne i dobrze urządzone
Immobilier.co.il
