Dzielnica mieszkaniowa Villa de haut standing a kadima

Wyjątkowe rezydencje w Kadima
Prywatny kompleks 16 domków o bardzo wysokim stanie
W sercu Kadimy, jednej z najbardziej poszukiwanych i jakościowych miejscowości Sharon, odkryj ekskluzywny projekt składający się tylko z 16 prestiżowych domków.
Kadima uwodzi swoim wyjątkowym środowiskiem życia, łącząc spokój mieszkalny, środowisko zielone i bezpośrednią bliskość głównych dróg w centralnym Izraelu. Znany z wysokiej jakości populacji, wysokiej wydajności szkół i rodzinnej atmosfery, Kadima jest obecnie jednym z najbardziej popularnych adresów dla rodzin, które chcą cieszyć się wysokiej jakości środowiska życia podczas pobytu kilka minut od Netanya, Ra 'anana, Herzliya i Tel- Aviv.
Projekt ten jest realizowany przez uznanego budowniczego, specjalistę w budowie prestiżowych willi, cieszącego się solidną reputacją jakości jego osiągnięć, jego nienagannych wykończeń i dbałości o szczegóły.
Wille przeznaczone dla absolutnego komfortu
Każda willa została zaprojektowana tak, aby oferować hojne objętości, doskonałą funkcjonalność i szczególnie wysoki poziom usług.
Piwnica:
• Idealna przestrzeń niezależna dla studia
• Lounge
• Izba
• Wiele obiektów (biuro, pokój gier, niezależne zakwaterowanie, miejsce dla gości)
Parter:
• Duży jasny salon
• Nowoczesna kuchnia amerykańska
• Bezpośredni dostęp do prywatnego ogrodu
• Prywatny basen
• Eleganckie i funkcjonalne pomieszczenia recepcyjne
Podłoga:
• 4 przestronne pokoje
• High- end apartament rodzicielski
• Nowoczesne łazienki
• Optymalny komfort dla całej rodziny
Usługi świadczone na wysokim poziomie
Wille skorzystają z szlachetnych materiałów, nowoczesnych udogodnień i wykończenia premium, które spełniają najbardziej wymagające standardy izraelskiego rynku nieruchomości.
Harmonogram:
• Początek pracy: Wrzesień 2026
• Okres budowy: 24 miesiące
• Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028
Rzadki projekt skierowany do klientów poszukujących wyłączności, przestrzeni i jakości życia w jednym z najbardziej wysuniętych sektorów Sharon.
Lokalizacja na mapie
Kadima, Izrael
