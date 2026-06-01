Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf givat chmouel

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasteczko
    Givat Shmuel
  • Adres
    Lipa Krepel

O kompleksie

Projekt Givat Shmouel - Mała Neuilly z Tel Awiwu Mordecai Khayat prezentuje wyjątkowy projekt, położony w jednej z najpopularniejszych dzielnic Izraela. Strategiczne położenie w samym sercu Givat Shmuuel, w pobliżu synagogi, sklepów i dróg prowadzących bezpośrednio do Tel Awiwu. Po co inwestować w Givat Shmouel? ? Idealna lokalizacja: między Tel Aviv, Ramat Gan, Bnei Brak i Bar Ilan University w pobliżu Ofer kanionu Połączenie bezpośrednie: szybki dostęp do autostrad i centrum kraju Wysokiej klasy miasto: wysoka jakość życia, szkoły doskonałości, usługi wysokiego szczebla Wsparcie dla rodzin francuskojęzycznych: szkoły przystosowane do dzieci Olima Hadashim, asystenci szkół i indywidualne wsparcie Dynamiczne i bezpieczne środowisko społeczne: idealne dla wymagających rodzin i inwestorów Typologie apartamentów dostępne: • 3 pokoje - 78 m2 + taras 13 m2 • 4 pokoje - 95 m2 + taras 13 m2 • 5 pokoi - 125 m2 + taras 90 m2 • 5 pokoi - 123 m2 + taras 15 m2 Usługi high-end: Ceramiczne granitowe płytki porcelany 100 × 100 Parkiet lub pokoje z kafelkami Taras do wyboru: dachówka / parkiet / teak Scentralizowane klimatyzacja Najnowsza generacja VRF Projektowanie drzwi wewnętrznych i high-end Niestandardowa kuchnia z marmurowym blatem Kąpiele wyściełane do sufitu Toaleta zawieszona Przygotowanie kina domowego Magazyny elektryczne w całym domu Zawory najwyższej jakości Korzystne warunki finansowe: • 7% przy podpisywaniu umowy • 13% po uzyskaniu pozwolenia (czerwiec 2026) • 80% przy dostarczaniu kluczy (czerwiec 2029) Cena stała bez indeksacji

Netivot, Izrael
od
$2,00M
Projekt Netivot Mordecai Khayat zaprasza do odkrycia nowego presale Nowe apartamenty w Netivot! Odkryj nasz wyjątkowy projekt położony w nowym kompleksie w Netivot, gdzie komfort i nowoczesność spotykają. Budynek 9- piętrowy - Apartamenty 4 pokoje, o powierzchni 101 m2, plus dodatkowe 15 …
Ashdod, Izrael
od
$623,000
Apartament 3,5 pokoje na sprzedaż z balkonem Rzadkie okazje w poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej Dalet w Ashdod. Przestronny, jasny i doskonale położony apartament, oferujący doskonały potencjał wartości. Opis: • Hojny obszar • Wejście do dużego salonu z balkonem z widokiem na spokojny par…
Jerozolima, Izrael
od
$4,59M
W dzielnicy Beit Hakerem (Yeffe Nof), wyjątkowy budynek mieszkalny tylko 6 apartamentów, duże 6.5 pokoje jednoosobowe na górze, 4 wystawy, z dużym living- jadalnia pokój-balkon; winda bezpośrednio obsługując główny pokój, apartament, pełna dostępność, mamad i parking. Urocze mieszkanie do od…
