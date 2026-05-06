  Realting.com
  2. Izrael
  3. Netanja
  4. Dzielnica mieszkaniowa Habiter a ir yamim haradasha

Netanja, Izrael
$3,23M
4
ID: 36170
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    HaSharon Subdistrict
  • Miasto
    Netanja
  • Adres
    Zalman Shneur, 17 Mifal HaPayis

O kompleksie

Projekt 9 w Netanya. Savyon Nowy wyjątkowy adres, między miastem a naturą Blisko morza i centrów handlowych, odkryj Savyon, wyjątkową rezydencję jednego z największych izraelskich budowniczych. Idealna lokalizacja: obok PIANO i Ir Yamim, pomiędzy dynamiką miejską a zachowaną naturą rezerwatu Iris. Projekt • 4 nowoczesne i eleganckie wieże • Apartamenty 3, 4 i 5 pokoi, jak również luksusowe penthouses • Duże tarasy i usługi rafinowane • Prywatny parking dla każdego apartamentu • Design hala wejścia i klub mieszkalny w każdym budynku Charakterystyka projektu • Hol o podwójnej wysokości, urządzony przez architekta wnętrz • Trzy windy w tym chabbatic • Otwarty widok z pierwszych pięter • Gwarancja bankowa: Mizrahi Tefahot • Początek pracy: Marzec 2025 • Spodziewana dostawa: Wrzesień 2028 • Możliwości finansowania: 20% w momencie podpisania, 80% w przypadku dostawy kluczy • Usługi świadczone na wysokim poziomie Charakterystyka apartamentów • Nowoczesne płytki 80x80 we wszystkich pokojach • Centralna klimatyzacja • Projektowanie mebli łazienkowych • Zawór mieszalnika high-end • Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne • Dostosowalna kuchnia • Sklepy elektryczne w całym mieszkaniu (z wyjątkiem Mamad) Dostępne typy • 3 pokoje - 79 m2 + 9,5 m2 taras • 4 pokoje - 96 m2 + 12 m2 taras • 5 pokoi - 121 m2 + 15 m2 taras

Netanja, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,44M
Położony w bardzo poszukiwanym obszarze Kerem HaTemanim, kilka minut spacerem od morza, Shouk HaCarmel, Allenby Street i Kempinski i Royal Beach hotele, ten apartament cieszy się wyjątkową lokalizacją w samym sercu Tel Awiwu. Apartament o powierzchni 72 m2, położony na drugim piętrze, skład…
Immobilier.co.il
Jerozolima, Izrael
od
$6,30M
Nowy na rynku, w Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w pobliżu transportu i sklepów, w luksusowej rezydencji z widokiem na promenadę. Wspaniały 5-pokojowy apartament w doskonałym stanie, przestronne, w tym mamada, balkon z otwartym widokiem, 2 prywatne miejsca par…
Immobilier.co.il
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,63M
Mała cicha ulica między Gordonem a Benem Gurionem 87m2 z windą do renowacji Bardzo jasne, blisko sklepów i plaży Ogromny potencjał Do konfiskaty!
Immobilier.co.il
