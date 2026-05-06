Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a jerusalem quartier holyland

ID: 36160
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    brhm prrh

O kompleksie

Mordecai Khayat prezentuje nowy wyjątkowy projekt w Holyland - Jerozolima Wspaniały widok na miasto Jerozolima Na wzniesionym wzgórzu z widokiem na wspaniałe krajobrazy Jerozolimy, kompleks mieszkalny Holyland, podpisany przez jednego z najlepszych budowniczych Izraela. Ikona projektu architektonicznego, który łączy nowoczesność, elegancję i spokój, w samym sercu środowiska zielonego i niepowtarzalną atmosferę unikalną dla Jerozolimy. Wyłączne środowisko życia Oddychaj głęboko i pozwól się ponieść ponadczasowym urokiem Świętego Miasta. Z jednej strony zapierający dech w piersiach widok panoramiczny; z drugiej, orzeźwiający wiatr i spokój wysokości Holyland. Projekt obejmuje 31piętrową wieżę mieszkalną, jak również dwa budynki butikowe, oferujące wysokiej klasy i funkcjonalne doświadczenie życiowe, przeznaczone do spełnienia oczekiwań rodzin, inwestorów i miłośników Jerozolimy. Idealne i połączone środowisko Kompleks harmonijnie integruje się z istniejącym sąsiedztwem i obejmuje: 6 dunamów parku krajobrazowego z ogrodami rekreacyjnymi Ścieżki piesze i rowerowe Dwie synagogi Bezpośredni dostęp do lekkich pociągów tramwajowych i izraelskich Szybkie połączenie do rozpoczęcia wymiany i autostrady 16 z Jerozolimy do centrum kraju Prawdziwy sojusz między jakością życia miejskiego, przyrodą i społecznością. Usługi i sprzęt Luksusowa hala wejściowa Budynek 31piętrowy Targi biznesowe Punkt bezpieczeństwa 24 / 7 W pełni wyposażona siłownia Typologia apartamentów • 3 pokoje: 81 m2 + 9 m2 balkon • 4 pokoje: 108 m2 + 11m2 balkon • 5 pokoi: 130 m2 + 13 m2 balkon

W małym budynku przy ulicy Herzl w popularnej dzielnicy Ein Sara w Nahariya. Duplex jak mała willa, składający się: na parterze: jasny salon, 2 sypialnie z tarasem. Na górze: 2 przestronne sypialnie, apartament z prysznicem i tarasem o powierzchni około 20 m2. Kojący widok. Blisko żłobków, s…
Wspaniały apartament w samym sercu najpiękniejszej alei Tel Awiwu. Boulevard Nordau, na starej północy Projekt jakości podpisany wyłącznie przez RAYK Group 123 m2 powierzchni mieszkalnej Rzadko słoneczny taras o powierzchni 23 m2 idealny do otrzymania Prywatny taras dachowy o powierzchni 55 …
Apartament na sprzedaż wyłącznie przy rue 10 Hovevevei Zion ✨️✨️✨️W procesie TAMA 1 (Dodaj windę + budynek w trakcie renowacji) Piękny odnowiony apartament o powierzchni 55 m2 na 2 piętrze i pół (bez windy) Zamknięty balkon 2 przestronne i jasne pokoje 1 łazienka i toaleta Schronione w budynku
