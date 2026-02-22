  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tiberias
  4. Dzielnica mieszkaniowa villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Tiberias, Izrael
od
$3,51M
;
9
ID: 33379
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Północny
  • Okolica
    Kinneret Subdistrict
  • Miasteczko
    Tiberias

O kompleksie

Français Français
Szczegóły dotyczące własności: Położony w Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), ten unikalny dwu- i-a-pół roku nieruchomości jest rzadką perłą, położony zaledwie 15 metrów od klifu. Powierzchnia: Powierzchnia 400 m2 + 360 m2 trawnika (chronionej powierzchni zielonej) rozciągająca się do krawędzi przepaści. Zbudowana powierzchnia: 250 m2 na dwóch poziomach + 170 m2 tarasów. Porozumienie: 7 pokoi z 4 luksusowych apartamentów rodzicielskich, w tym apartament z dołączonym biurem i wysokiej jakości pokój bezpieczeństwa (Mamad). Urządzenia high-end: Basen (10 x 4,5 m), jacuzzi i sauna. Ogrzewanie naziemne, automatyzacja domu (inteligentny dom), inteligentna elektryczność i wewnętrzny / zewnętrzny system audio. W pełni wyposażona kuchnia luksusowa + kuchnia zewnętrzna z barem. W pełni wyposażone w luksusowe meble (w tym łóżka elektryczne). Zabezpieczenie perymetryczne. Warunek: Prawie nowy, używany średnio raz w miesiącu. Gotowy do natychmiastowego wejścia.

Lokalizacja na mapie

Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

