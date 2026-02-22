Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

BZH W samym sercu centrum miasta, w Hanassi Main Street, RE / MAX Hadera oferuje przestronne 4-pokojowe mieszkanie na dziedzińcu w wyjątkowej cenie! - Stare mieszkanie o powierzchni około 107 m2, - Duży jasny salon, - oddzielna kuchnia z pralnią, - 3 sypialnie z klimatyzacją, - 2 łazienki, 2 toalety, - Cisza, z otwartym widokiem na Haotsar, - Na 6 piętrze i na górze, z windą, - Dobrze utrzymane lobby, - Parking! - Przyszły projekt Pinouy Binouy (zniszczenie / odbudowa) w drodze BZH! Super czas-ograniczona sprawa, mały budżet! Wypożyczalnia Premium! Doskonałe do mieszkania lub inwestycji! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.