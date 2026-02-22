  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Hadera, Izrael
od
$454,575
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33535
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
BZH W samym sercu centrum miasta, w Hanassi Main Street, RE / MAX Hadera oferuje przestronne 4-pokojowe mieszkanie na dziedzińcu w wyjątkowej cenie! - Stare mieszkanie o powierzchni około 107 m2, - Duży jasny salon, - oddzielna kuchnia z pralnią, - 3 sypialnie z klimatyzacją, - 2 łazienki, 2 toalety, - Cisza, z otwartym widokiem na Haotsar, - Na 6 piętrze i na górze, z windą, - Dobrze utrzymane lobby, - Parking! - Przyszły projekt Pinouy Binouy (zniszczenie / odbudowa) w drodze BZH! Super czas-ograniczona sprawa, mały budżet! Wypożyczalnia Premium! Doskonałe do mieszkania lub inwestycji! Kontakt: RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui. Licencja zawodowa 313736.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,50M
Dzielnica mieszkaniowa Immeuble luxueux tres beau 3 pieces meuble
Jerozolima, Izrael
od
$3,292
Dzielnica mieszkaniowa Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique
Aszkelon, Izrael
od
$780,615
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera
Hadera, Izrael
od
$454,575
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$924,825
Apartament 4 pokoje na sprzeda? w Ashdod wysoki stan, rezydencja "Dekel" nad morzem
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,10M
Ten uroczy apartament położony w samym sercu Tel Awiwu oferuje wyjątkową okazję zarówno dla inwestorów, jak i osób poszukujących prywatnej rezydencji. Idealnie położony zaledwie pięć minut spacerem od plaży, znajduje się między czarujący Neve Tzedek dzielnicy i tętniącego życiem Nahalat Biny…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Dzielnica mieszkaniowa Calme verdoyant renove piscine possible
Raanana, Izrael
od
$3,37M
Ładny domek 7 pokoi z dużą piwnicą. Przestronny, duży ogród z cebulką. idealny dla rodziny, pokoje są duże, przyjemne i jasne. Blisko szkół i społeczności
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się