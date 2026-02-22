Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
BZH
W samym sercu centrum miasta, w Hanassi Main Street, RE / MAX Hadera oferuje przestronne 4-pokojowe mieszkanie na dziedzińcu w wyjątkowej cenie!
- Stare mieszkanie o powierzchni około 107 m2,
- Duży jasny salon,
- oddzielna kuchnia z pralnią,
- 3 sypialnie z klimatyzacją,
- 2 łazienki, 2 toalety,
- Cisza, z otwartym widokiem na Haotsar,
- Na 6 piętrze i na górze, z windą,
- Dobrze utrzymane lobby,
- Parking!
- Przyszły projekt Pinouy Binouy (zniszczenie / odbudowa) w drodze BZH!
Super czas-ograniczona sprawa, mały budżet! Wypożyczalnia Premium!
Doskonałe do mieszkania lub inwestycji!
Kontakt:
RE / MAX Hadera, Rah 'el Benguigui.
Licencja zawodowa 313736.
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
