Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Ta nieruchomość w Old Jaffa oferuje niezwykłą okazję zarówno do użytku mieszkalnego i handlowego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie znanych atrakcji, takich jak galerie sztuki, sklepy, kawiarnie, restauracje, historyczny port Jaffa, nad morzem i tętniącym życiem rynkiem pcheł, oferuje niezrównaną lokalizację, aby cieszyć się tętniącą życiem atmosferą regionu.
Ten budynek studio / apartamenty jest prywatną własnością, oferującą dużą elastyczność użytkowania. Może być przekształcona w prywatną rezydencję z możliwością zaprojektowania otwartej przestrzeni o imponującej wysokości sufitu około 7 metrów. Alternatywnie jest on doskonale dostosowany do zastosowań komercyjnych, takich jak krótkoterminowe czynsze za pośrednictwem platform takich jak Airbnb.
Na terenie obiektu znajduje się około 152 m2 sześciu w pełni wyposażonych jednostek. Każda jednostka jest umeblowana i zawiera aneks kuchenny i łazienkę, gotowe do natychmiastowego zajęcia. Ta wszechstronna nieruchomość stanowi doskonałą okazję inwestycyjną w jednym z najpopularniejszych miejsc Old Jaffa.
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę w tej nieruchomości, prosimy o kontakt.
Lokalizacja na mapie
Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.