  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa

Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa

Tel-Awiw, Izrael
$2,51M
14
ID: 33413
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw

O kompleksie

Ta nieruchomość w Old Jaffa oferuje niezwykłą okazję zarówno do użytku mieszkalnego i handlowego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie znanych atrakcji, takich jak galerie sztuki, sklepy, kawiarnie, restauracje, historyczny port Jaffa, nad morzem i tętniącym życiem rynkiem pcheł, oferuje niezrównaną lokalizację, aby cieszyć się tętniącą życiem atmosferą regionu. Ten budynek studio / apartamenty jest prywatną własnością, oferującą dużą elastyczność użytkowania. Może być przekształcona w prywatną rezydencję z możliwością zaprojektowania otwartej przestrzeni o imponującej wysokości sufitu około 7 metrów. Alternatywnie jest on doskonale dostosowany do zastosowań komercyjnych, takich jak krótkoterminowe czynsze za pośrednictwem platform takich jak Airbnb. Na terenie obiektu znajduje się około 152 m2 sześciu w pełni wyposażonych jednostek. Każda jednostka jest umeblowana i zawiera aneks kuchenny i łazienkę, gotowe do natychmiastowego zajęcia. Ta wszechstronna nieruchomość stanowi doskonałą okazję inwestycyjną w jednym z najpopularniejszych miejsc Old Jaffa. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę w tej nieruchomości, prosimy o kontakt.

Tel-Awiw, Izrael
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,51M
