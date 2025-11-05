  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Bat Jam
  4. Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Bat Jam, Izrael

od

$1,22M

Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
14
ID: 32824
Data aktualizacji: 5.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerozolima, Izrael
od
$1,23M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Izrael
od
$884,705
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,33M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$599,800
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement
Aszkelon, Izrael
od
$443,852
Dzielnica mieszkaniowa Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Bat Jam, Izrael
od
$1,22M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Izrael
od
$1,09M
Status projektu Mardoche khayat zaprasza do zamieszkania w jednym z naszych projektów mieszkaniowych w Netanya. Projekt Jabotinsky jest butikowy budynek strategicznie położony 7 minut spacerem od słynnego kikar i 6 minut od plaży W jednej z najbardziej pożądanych ulic w mieście Charaktery…
Dzielnica mieszkaniowa Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Ashdod, Izrael
od
$2,37M
Jedyny nowy program, który nie jest sztuczką! Architektura awangardowa dla tej rezydencji z widokiem na morze w Ashdod: - Tylko 8 pięter -2 windy, w tym jeden z szabat - Luksusowe wejście z concierge -W dzielnicy mieszkalnej Dalet, z widokiem na wille i z widokiem na morze Korzyści: -3 metr…
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,18M
